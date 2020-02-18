В Туркменистане близ Каспия получен новый приток углеводородов

АШХАБАД/Trend/ - На площади Узынада, расположенной в Прикаспийском регионе Туркменистана, продолжаются поиск и разведка новых перспективных месторождений нефти и газа, сообщает Trend со ссылкой на госконцерн "Туркменнефть".

В процессе испытания разведочной скважины №1 на площади Узынада из красноцветных отложений в интервале 6746-6752 метров в январе 2020 года был получен приток сырья суточным дебитом 106 тысяч кубометров природного газа и 143 тонны газового конденсата.

Разработка скважин осуществлялась в режиме реального времени на круглосуточной основе с помощью системного комплекса, разработанного компанией Shlumberger для контроля и моделирования процессов бурения, говорится в сообщении.

Отметим, что на месторождении уже эксплуатируется промышленная скважина с большими запасами сырья, пробуренная до проектной глубины свыше 7000 метров.

Кроме того, на площади Узынада запланировано бурение ряда скважин глубиной 9000 метров. С целью выявления нефтегазоносности здесь будет вскрыт нижний красноцветный пласт плиоценового отложения.

Напомним, что на западе страны сейсмические исследования 3D с использованием современного оборудования и программного обеспечения уже были произведены на месторождении Готурдепе, включая прилегающие к нему мелководные участки Каспия. Кроме того, были выполнены сейсморазведочные работы методом 2D на территории "Дарджа", а это 870 погонных клометров.

В качестве примера, подтверждающего перспективность данного направления работ, можно привести месторождение Северный Готурдепе, где был обнаружен новый пласт нефти на глубине более 4000 метров, говорилось в августе в информации "Туркменнефть".

В рамках первого этапа нового инвестиционного проекта, реализуемого госконцерном "Туркменнефть" совместно с компанией Yug-Neftegaz, зарегистрированной в Сингапуре, планировалось построить 60 поисково-разведочных и эксплуатационных скважин, в том числе наклонно-направленных и горизонтальных.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)