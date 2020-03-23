SOCAR отправила следующую партию нефти для Белоруссии из порта Супса

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR отправила следующую партию нефти для Белоруссии в объёме 85 тысяч тонн. Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Ахмедов отметил, что нефть отправлена из грузинского порта Супса, добавив, что следующие партии могут определиться в будущем.

Отметим, что 5-6 марта состоялась отправка первой партии азербайджанской нефти концерну «Белнефтехим» в объеме 90 тысяч тонн.

Мозырский НПЗ Беларуси начал переработку первой партии азербайджанской нефти, закупленной у SOCAR.

Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Беларуси в порт Одессы два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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