SOCAR отправила следующую партию нефти для Белоруссии из порта Супса
БАКУ/Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR отправила следующую партию нефти для Белоруссии в объёме 85 тысяч тонн. Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Ахмедов отметил, что нефть отправлена из грузинского порта Супса, добавив, что следующие партии могут определиться в будущем.
Отметим, что 5-6 марта состоялась отправка первой партии азербайджанской нефти концерну «Белнефтехим» в объеме 90 тысяч тонн.
Мозырский НПЗ Беларуси начал переработку первой партии азербайджанской нефти, закупленной у SOCAR.
Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Беларуси в порт Одессы два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
(Автор: Ляман Зейналова.)
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