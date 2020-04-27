Вагит Алекперов: Рынок нефти будет восстанавливаться в течение 2020 года и первой половины 2021 года (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Усилия, которые прикладывают Россия, Саудовская Аравия, а также США, помогут совместно решить проблему низких цен и отрегулировать мировой рынок нефти.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов в интервью телеканалу Россия 24.

«Нефтяной рынок будет сбалансирован в течение 2020 года и первой половины 2021 года. Так как накопленные запасы добытой нефти в 1 миллиард баррелей должны быть распроданы. А также найти своих покупателей должны те объемы нефти, которые будут добыты далее, пусть даже в условиях сниженного по объемам производства», - сказал он.

Как отметил Алекперов, нефтегазовая отрасль отличается от других тем, что она работает круглосуточно.

«По каждому региону есть сложности, но мы их решаем. В Европе сегодня мы также работаем в удаленном режиме, центры управления и АЗС функционируют без сбоев. Все наши четыре завода работают в штатном режиме. Есть сложности с реализацией. Но наша компания Litasco является активным участником рынка нефти и нефтепродуктов, и сегодня она перевела все наши заводы на переработку только российской нефти, что дало нам возможность стабильно снабжать эти заводы. Она активно работает для продвижения нашей продукции на новые рынки, в частности Западной Африки. У нас большая сеть АЗС, которая сегодня снизила объемы реализации где-то в пределах 40 процентов, но в то же время продолжает работать. Поэтому, несмотря на сложную глобальную ситуацию, компания находит оптимальные пути решения возникающих проблем», - сказал президент «Лукойл».

По его словам, сегодняшнюю ситуацию нельзя ни с чем сравнить.

«Такого резкого падения спроса еще не было, особенно на нашу продукцию, в среднем - на 40-50 процентов по традиционным видам топлива и до 75-80 процентов - по авиакеросину. Сегодня просто прекратилось потребление. Такого никогда не было. Даже в 2008 году цена нефти резко упала, но спрос не снижался. И в 1998 году цена падала до девяти долларов, но спрос был очень высоким. Сегодня мы пишем новую матрицу. Сегодня для нас важна не столько динамика цен, сколько возобновление нормального спроса - снятие ограничений как в России, так и на европейском и американском рынках. Сегодня мы не можем сказать будет это июнь, июль, май или конец года. Нам нужна ясность на счет времени снятия ограничений. После этого мы будем строить модель, ориентируясь на увеличение спроса и соответственно цены на нашу продукцию», - сказал он.

Алекперов отметил, что «Лукойл» работал при 9 и 11 долларах: "Все зависит от инвестиций. Мы можем достаточно комфортно работать на территории России и при ценах в 9 и 11 долларов. То есть налоговая политика, которая сегодня действует на территории нашей страны, способствует защите инвесторов, особенно в сфере углеводородов в условиях низких цен. Мы будем конкурентоспособны даже при самых низких ценах на энергоресурсы», - сказал он.