Азербайджан может поставлять углеводороды в Европу через территорию Украины – советник по экономическим вопросам
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