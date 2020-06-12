В Нигерии заявили, что выполнят обязательства по сокращению нефтедобычи к середине июля

Нигерия проведет компенсационные сокращения нефтяного экспорта к середине июля, чтобы ликвидировать превышение своей квоты в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил генеральный директор государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (NNPC) Меле Киари.

"Компенсация будет реализована к середине июля", - приводит агентство его слова. Глава NNPC заявил 10 июня, что Нигерия превысила в мае свою квоту по соглашению ОПЕК+ на 100 тыс. баррелей в сутки.

Киари также отметил, что ОПЕК+ может и не продлить в августе в полном объеме нынешнее сокращение размеров добычи нефти.

На состоявшейся 6 июня встрече министров ОПЕК+ нигерийская делегация полностью поддержала решение продлить первую фазу снижения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки на один месяц до конца июля 2020 года. Она также заявила, что разделяет компенсационный подход, согласно которому страны, не сумевшие в течение мая и июня выполнить на 100% свои обязательства по уменьшению добычи, должны восполнить упущенное в течение июля, августа и сентября.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары и 13-м в мире.