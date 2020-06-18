Министры ОПЕК+ обсудят первые итоги крупнейшего в истории снижения добычи нефти

Восемь стран, входящие в министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, проведут онлайн заседание в четверг, чтобы обсудить первые результаты самого крупного в истории организованного сокращения добычи нефти. В мае соглашение было выполнено на 87%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Однако судьбоносных решений от консультативного органа ждать не стоит. Скорее всего, министры еще раз заверят рынок в том, что в ближайшие месяцы нефтяная сделка будет выполнятся на 100%.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Венесуэла, Ирак и Казахстан, впервые пройдет в отрыве от основной министерской встречи, которая уже состоялась 6 июня. Тогда страны альянса приняли решение о том, что продолжат сокращать добычу на 9,7 млн б/с еще в течение одного месяца, ведь изначально эта квота распространялась только на май - июнь, а в июле ее предполагалось смягчить до 7,7 млн б/с. Перенести мониторинг было предложено из-за отсутствия в начале июня актуальных данных по объемам добычи в мае.

Впрочем, уже тогда по предварительным данным было очевидно, что условия соглашения недовыполняются. К середине месяца данные только подтвердились и уточнились. Как следовало из докладов ОПЕК и МЭА, опубликованных на днях, Ирак, второй производитель нефти в картеле, сокращал добычу нефти в мае только на 46% от плана, Нигерия - на 57%, Казахстан - на 73% и так далее.

Низкая дисциплина в соглашении ОПЕК+ недопустима, заявлял в начале июня министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. По его предложению, отстающим странам было рекомендовано наверстать упущенное в течение июля - сентября, строго при этом соблюдая квоты предстоящих месяцев. По словам российского министра энергетики Александра Новака, ситуацию с штрафниками планируется обсудить еще раз на завтрашней встрече. Источники агентства Рейтер предположили, что проштрафившиеся страны представят коллегам подробный план о том, как они будут догонять упущенные темпы снижения добычи.

Заседание мониторингового комитета начнется в 15 часов по московскому времени в формате видеоконференции. Ожидается, что вступительная часть будет транслироваться на сайте ОПЕК. По итогам встречи министры дадут онлайн пресс-конференцию.

Источники ТАСС в ОПЕК обратили внимание на то, что в закрытой части министры вполне могут затронуть вопрос не только о ситуации на рынке и ходе соблюдения сделки, но и обменяться позициями по поводу оптимальных уровней добычи в августе, когда по условиям соглашения ограничения смягчаются. Однако решений по этому поводу от завтрашней встречи ждать не стоит, напомнили собеседники ТАСС, ведь таким мандатом обладает только министерская конференция ОПЕК +, в которую входят все 23 страны-участницы.