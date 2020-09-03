Туркменистан и Афганистан обсудили реализацию проекта газопровода ТАПИ

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Афганистан обсудили реализацию проекта газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ).

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, обсуждения прошли 2 августа 2020 года в ходе видеоконференции министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с исполняющим обязанности председателя Центрального банка Афганистана Аджмалом Ахмади.

Кроме того, на встрече была отмечена необходимость развития отношений по всем спектрам взаимовыгодного туркменского-афганского сотрудничества.

Напомним, что ранее Туркменистан и Афганистан подписали «Меморандум о взаимопонимании по отбору земельных участков» в рамках афганской части проекта газопровода ТАПИ.

Отметим, что согласно проекту, протяженность ТАПИ составит более 1,8 тысячи километров, а его запланированная мощность - 33 миллиарда кубометров газа в год.

Туркменский участок ТАПИ, который начали строить в декабре 2015 года, составит 205 километров. Затем магистраль пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана - 819 километров - через города Кветта и Мултан и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии. К строительству пакистанской части планировалось приступить в этом году.

(Автор: Джейла Алиева)

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