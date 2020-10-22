Великобритания заинтересована в поддержке Азербайджана в развитии сферы возобновляемых источников энергии
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Удары баллистическими ракетами по Габале и другим городам Азербайджана - вандализм и фашизм руководства Армении – народный артист Мурад Адыгезалзаде
Главный редактор АМИ Trend рассказал CNN Türk о продолжающейся напряженности в Нагорном Карабахе (ФОТО/ВИДЕО)
Великобритания заинтересована в поддержке Азербайджана в развитии сферы возобновляемых источников энергии
Главный омбудсмен Турции Президенту Ильхаму Алиеву: Ваши ежедневные заявления об освобождении от оккупации сел, городов вызывают чувство гордости, радости у всех граждан Турции
Президент Ильхам Алиев: Из-за рубежа Армении оказывают помощь, направляются наемники, отправляют большое количество оружия
Президент Ильхам Алиев: В большинстве освобожденных от оккупации городах, селах не осталось ни одного целого здания
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не предпринимали и не будем предпринимать каких-либо шагов против гражданского населения
Законопроект о переименовании освобожденного от оккупации села Венг рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана
Ракетный удар по Габале, где проходят международные фестивали, очередное военное преступление фашистского режима Армении – народный артист СССР Фархад Бадалбейли
АБР и Афганистан подписали соглашение о финансировании строительства линии электропередач из Узбекистана
Бездействие международных организаций, закрывающих глаза на военные преступления Армении, возмутительно – Дадаш Мамедов
Туркменистан и ОАЭ рассмотрели возможность задействования морского транспорта для продвижения торгово-экономических связей
Благодарю Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана за радостную весть об освобождении Зангилана от армянской оккупации - вынужденный переселенец (ВИДЕО)