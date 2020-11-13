БАКУ /Trend/ - В Туркменистане будет рассмотрена возможность сотрудничества для реализации энергетической дипломатии.

Как сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz, 1 декабря текущего года состоится международная онлайн-конференция на тему «Сотрудничество в сфере энергетики – важнейшее условие всеобщего устойчивого развития», которую организует Туркменистан.

В ходе онлайн-конференции будут обсуждаться темы, посвящённые реализации энергетической дипломатии Туркменистана, активизации сотрудничества в этой области, а также транснациональным трубопроводам, выступающим важным фактором устойчивого развития и энергетической безопасности.

Отмечается, что предстоящий форум станет продолжением международной конференции «Нефть и газ Туркменистана 2020», на которой участвовали 100 нефтегазовых компаний из 30 стран мира.

В ходе прошедшей конференции отмечалось, что Туркменистан рассматривает возможности привлечения инвестиций в морские блоки туркменского сектора Каспийского моря, в котором начальные суммарные ресурсы оцениваются в 12,1 миллиардов тонн нефти и газового конденсата. На этом же участке добыча газа оценивается в объеме около 6,1 триллионов кубометров.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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