БАКУ / Trend / - Нефте- и газопроводы BP продолжают безопасно и надежно работать в Грузии.

Об этом Trend сообщили в представительстве BP в Азербайджане.

"Мы эксплуатируем предприятия BP в Грузии в режиме блокировки, что значительно снижает вероятность заражения персонала. BP имеет надежные планы по обеспечению непрерывности бизнеса", - сказал источник.

По заявлению компании, BP в Грузии внимательно следит за развитием ситуации и принимает ряд мер по предотвращению распространения COVID-19 на своих объектах, соблюдая требования местных органов здравоохранения.

"Мы внимательно следим за рекомендациями Министерства здравоохранения Грузии и Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения. У нас есть процессы, которые помогают защитить и обеспечить безопасность наших сотрудников на производственных объектах", - сказал источник.

Как сказано в сообщении BP, это включает в себя усиление процедур очистки и гигиены; предоставление средств индивидуальной защиты по мере необходимости; использование надежных протоколов для проверки работоспособности и доступа к рабочим местам; меры социального дистанцирования и изоляции.

(Автор: Мамедова Тамилла Редактор: Наталья Кочнева)