ЕС заинтересован в изучении возможности расширения ЮГК на Западные Балканы

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) заинтересован в изучении возможности расширения «Южного газового коридора» на Западные Балканы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели на 17-м заседании Совета сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

«ЕС является ключевым партнером Азербайджана в областях энергетики, торговли, инвестиций и коммуникаций. Учитывая прогресс, достигнутый в этом году в завершении строительства «Южного газового коридора», мы очень заинтересованы в изучении его возможного расширения на Западные Балканы», - сказал он.

Рассматривая выполнение приоритетов партнерства, представители ЕС и Азербайджана отметили плодотворное сотрудничество в энергетическом секторе. Первая отгрузка газа из Азербайджана по «Южному газовому коридору» (ЮГК) ожидается до конца 2020 года.

Отметим, что проект ЮГК, инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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