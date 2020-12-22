Модернизация ПО "Azerikimya" на завершающем этапе – SOCAR

БАКУ /Trend/ - Модернизация ПО "Azerikimya" близится к концу.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Вероятно, мы сможем подвести итоги по основной части проекта в первые недели следующего года. Последняя часть работ на ПО - строительство нового парового генератора - продлится ориентировочно до середины следующего года", - сказал он.

Напомним, что Azerikimya перешло в подчинение SOCAR в 2010 году.

(Автор: Ляман Зейналова)

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