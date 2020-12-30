Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут, данные Американского института нефти (API) о значительном снижении её запасов в США за неделю позитивны для котировок. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,35%, до 51,41 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,52%, до 48,25 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent при этом дорожал на 0,39%, до 51,29 доллара за баррель.

В ночь на среду API сообщил о снижении запасов нефти в США за рабочую неделю, закончившуюся 25 декабря, на 4,8 миллиона баррелей.

Продолжает поддерживать котировки нефти и слабый доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) по-прежнему остается на минимальном уровне с начала позапрошлого года, опустившись ниже 90 пунктов. Более слабый доллар делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.

"Цены на нефть продолжают получать поддержку от слабого доллара и наконец ночью обрели друга в лице данных о запасах API. Этим утром Американский институт нефти сообщил о более значительном снижении запасов нефти по сравнению с прогнозами за неделю по 25 декабря", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Официальные данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о снижении показателя на 2,6 миллиона баррелей. Эта неделя тем самым может стать третьей подряд, когда происходило снижение запасов, после роста на 15 миллионов баррелей (за неделю по 4 декабря).