В Казахстане начат выпуск зимнего дизтоплива ALTAY-45

На дочернем предприятии АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) - Атырауском НПЗ произведена первая партия зимнего дизельного топлива Altay-45 с предельной температурой застывания минус 45˚С, передает Trend со ссылкой на КМГ.

Топливо дизельное марки ДТ-А-К5 Altay-45, изготовленное по СТ ТОО 403 19154-38-2020, выпущено на установке гидроочистки дизельного топлива Prime D 3205 комплекса глубокой переработки нефти. Новый продукт соответствует экологическим требованиям класса К5.

Минимальное содержание серы и отсутствие присадок, улучшающих низкотемпературные свойства, делают продукт соответствующим качеству арктического дизтоплива. Необходимо отметить, что Атырауский НПЗ стал первым в стране предприятием по выпуску топлива с рекордно низкой температурой замерзания.

Первая партия нового дизтоплива произведена в небольшом объеме для закрытия потребности на внутреннем рынке. В дальнейшем по мере востребованности объем отгрузки дизтоплива Altay-45 будет увеличен.

Напомним, в 2019 году в ТОО «АНПЗ» была начата выработка на тот момент самого низкотемпературного в Казахстане дизтоплива Khazar-38. Таким образом с началом производства Altay-45 завод продолжил линейку морозоустойчивых дизельных продуктов с низкими температурами фильтруемости.

Производство высококачественных низкотемпературных видов дизельного топлива стало возможным после запуска в эксплуатацию новых установок, построенных в рамках трехэтапной модернизации АНПЗ.