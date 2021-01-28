Лондонский международный арбитражный суд вынес второе решение в пользу SOCAR

БАКУ/Trend/ - 26 января 2021 года было объявлено о Втором арбитражном решении по существующему спору между SOCAR и Palmali.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

По данным, решение было вынесено в пользу SOCAR на условиях Лондонской ассоциации морских арбитров.

"В ходе судебного разбирательства было вынесено решение о возмещении со стороны Palmali и Мубариза Мансимова ущерба в размере около 63 миллионов долларов США. Указанная сумма также включает сумму убытков, проценты и судебные издержки. Кроме того, в этом судебном деле многомиллионный взаимный иск Palmali был полностью отклонен", – сказали в компании.

Как уже упоминалось ранее, хотя между SOCAR и Palmali ранее существовали коммерческие отношения, эти компании никогда не создавали совместное предприятие, несмотря на то, что это утверждает Palmali.

В 2018 году в результате нарушения Palmali своих обязательств компании, входящие в группу SOCAR, подали три арбитражных иска против контрагента и Мубариза Мансимова. На первом судебном процессе Лондонский международный арбитражный суд постановил выплатить SOCAR 49,5 миллиона долларов США. Таким образом, два из трех судебных дел уже привели к решениям о выплате компанией Palmali штрафов на общую сумму около 112,5 миллиона долларов США. Третейский спор между компаниями также является предметом арбитражного процесса. Этот процесс уже завершен, ожидается решение арбитража.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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