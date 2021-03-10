«Южный газовый коридор» - это многогранный, многосторонний энергетический проект - Госдеп США
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Казахстан приветствует решение Туркменистана стать наблюдателем в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Спикер парламента Азербайджана встретилась с делегацией Великого национального собрания Турции (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Во время войны пресса, все общественные структуры Турции оказали Азербайджану огромную поддержку
Президент Ильхам Алиев: Дни войны еще раз показали, насколько народы Турции и Азербайджана привязаны друг к другу
Израильские врачи завершили обследование и лечение ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане в отношении не соблюдающих законодательство предпринимателей будут приняты более жесткие меры - Агентство
"Tütək səsi" Михая Волонтира – интересные воспоминания, как Наталья Фатеева в Баку искала с ним встречу тет-а-тет (ВИДЕО, ФОТО)
За преступления, совершенные армянскими вооруженными силами против Азербайджана, в международный розыск объявлен 21 человек
Сохранение низкой учетной ставки в Азербайджане положительно скажется на рынке капитала - Unicapital