БАКУ /Trend/ - Чешские компании заинтересованы в реализации проектов "зеленой" энергетики в Узбекистане, сообщили Trend в министерстве промышленности и торговли Чехии.

Было отмечено, что чешские компании осознают, что локализация производства, хотя бы частичная, является одним из способов выхода на узбекский рынок. Компании страны хотели бы участвовать в строительстве и модернизации транспортной инфраструктуры в Узбекистане, например, общественного транспорта.

Сообщается, что в прошлом году в Узбекистане началась сборка автомобилей Škoda (чешский автопроизводитель). Кроме того, в настоящее время в Ташкенте реализуется совместный чешско-узбекский проект по производству трамваев, которые затем будут поставляться в города Узбекистана.

"В настоящее время мы также наблюдаем значительный интерес чешских компаний в энергетическом секторе Узбекистана, включая проекты "зеленой" и ядерной энергетики, а также в фармацевтической промышленности", — сказали в министерстве.

Комментируя меры по развитию торгово-экономических отношений с Узбекистаном, в ведомстве отметили, что в сентябре 2019 года возобновилась спустя шесть лет деятельность Чешско-узбекской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В этом году 9-е заседание межправительственной комиссии должно пройти в Ташкенте. После снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19, в Ташкент может быть направлена делегация министерства промышленности и торговли Чехии, сказали в ведомстве.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в 2021 году должен состояться давно запланированный официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Чехию. Согласно информации, в этом году также запланированы бизнес-миссии, ориентированные на конкретные отрасли промышленности.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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