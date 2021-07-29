Нефть дорожает на снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть растут в четверг утром на данных минэнерго США о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в стране. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31% — до 74,1 доллара за баррель, сентябрьских — на 0,33%, до 74,99 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,37% — до 72,66 доллара за баррель.

"Сегодняшняя восходящая динамика связана с хорошим еженедельным отчетом минэнерго США о запасах нефти, который показал значительное… снижение запасов нефти, бензина и дизельного топлива. Это напоминает о том, что в США все еще наблюдается пик сезонного спроса", — приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитиков Evercore.

Как сообщило минэнерго страны в среду вечером, запасы нефти в США за неделю по 23 июля сократились на 4,1 миллиона вместо ожидаемого уменьшения на 2,9 миллиона. Сильнее ожиданий также упали запасы бензина (на 2,3 миллиона вместо 0,9 миллиона баррелей) и дистиллятов (на 3,1 миллиона вместо 0,4 миллиона).

Добыча нефти в США за неделю снизилась на 200 тысяч баррелей — до 11,2 миллиона баррелей в день. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в стране составила 11,325 миллиона баррелей в сутки.