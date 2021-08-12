Возобновляемые источники энергии – перспективная сфера сотрудничества между Австрией и Азербайджаном - министерство

БАКУ /Trend/ - Возобновляемые источники энергии являются перспективной сферой сотрудничества между Австрией и Азербайджаном, сказали Trend в четверг в Федеральном министерстве европейских и международных дел Австрии.

"Отказ от ископаемых источников энергии - глобальная тенденция. В Австрии функционируют компании мирового класса, в частности в производстве гидроэнергетических технологий. Поскольку Азербайджан стремится диверсифицировать свой энергетический сектор и инвестирует в возобновляемые источники энергии, есть очень хорошие возможности для сотрудничества в этой области. Австрийские компании уже проявили интерес к развитию новых проектов в Азербайджане. При этом Австрия продолжит импортировать энергоресурсы из Азербайджана. В 2019 году импорт энергоресурсов из Азербайджана приблизился к 440 миллионам евро. В периодпандемии этот показатель снизился на 75 процентов, до 110 миллионов евро", - сказали в ведомстве.

Отметим, что Австрия является одной из стран-участниц проекта газопровода BRUA (Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия), который призван внести вклад в диверсификацию источников поставок природного газа в Европейский союз, в частности за счет подключения к Трансадриатическому газопроводу (TAP).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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