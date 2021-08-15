Казахстан увеличил поставки продукции в Афганистан

БАКУ /Trend/ - По итогам первых шести месяцев 2021 года товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил 195,2 миллиона долларов против 200,4 миллиона долларов в аналогичный период прошлого года, передает Trend со ссылкой на данные Комитета по статистике Казахстана.

При этом удельный вес Афганистана в общем товарообороте Казахстана составил 0,53 процента (0,55 процента в аналогичном периоде 2020 года).

Так, экспорт из Казахстана в Афганистан составил 193,7 миллиона долларов против 119,6 миллиона долларов в аналогичном периоде прошлого года.

Удельный вес Афганистана в общем экспорте Казахстана в первом полугодии составил 0,89 процента (0,87 процента в аналогичный период прошлого года).

При этом импорт Казахстана из Афганистана составил 1,4 миллиона долларов (740,2 тысячи долларов в 2020 году).

По итогам первых шести месяцев 2021 года общий товарооборот Казахстана составил 36,4 миллиарда долларов (36,07 миллиарда долларов в аналогичном периоде 2020 года).

Экспорт Казахстана составил 21,6 миллиарда долларов (22,9 миллиарда долларов в 2020 году), в то время как импорт - 14,7 миллиарда долларов (13,1 миллиарда долларов годом ранее).

В отчетный период Афганистан импортировал из Казахстана мясные продукты, продукты питания, сельхозпродукты, а также продукцию химической промышленности.

В свою очередь, Казахстан импортировал из Афганистана сельхозпродукцию, некоторые виды красок и полимеров, стеклопластиковую продукцию, а также текстильные изделия.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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