Fitch Ratings подтвердило рейтинг SOCAR на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом
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Перед азербайджанскими спортсменами поставлена задача впервые завоевать лицензии на зимние Паралимпийские игры (ФОТО)
Группа военнослужащих уволена из рядов азербайджанской армии за публикации в соцсетях - Закир Гасанов
Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях - Орхан Мамедов (Эксклюзив) (ВИДЕО)
Большой праздник кино в Баку - давно такого не было! Звезды на открытии международного фестиваля – участники из 18 стран (ФОТО)
Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку проходит на самом высоком уровне – украинский гимнаст
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО)
Спортсмены из Беларуси завоевали "золото" в командном первенстве у мужчин по прыжкам на батуте в рамках ЧМ в Баку
Ограничен импорт продукции птицеводства из Великобритании и Венгрии - Агентство пищевой безопасности Азербайджана
Российские компании приглашены к участию в энергетических проектах в Азербайджане в качестве инвесторов
В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров ЧМ среди команд в прыжках на акробатической дорожке и двойном мини-батуте (ФОТО)
Федерация гимнастики Азербайджана организовала чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу на высшем уровне - вице-президент Технического комитета FIG