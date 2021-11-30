SOCAR Turkey о доходах в этом году

СТАМБУЛ /Trend/ - В этом году доходы SOCAR Turkey составят один миллиард долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов на пресс-конференции во вторник для представителей азербайджанских медиа.

По его словам, годовой доход компании составляет около 750 миллионов долларов, однако в этом году он будет выше среднегодового показателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)