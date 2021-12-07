Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 7 декабря выросла на 0,5 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 73,26 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,44 доллара и составила 72,5 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,73 доллара - до 69,3 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 7 декабря выросла на 0,27 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 72,19 доллара за баррель.