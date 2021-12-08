Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане в 2022 г.

Энергетика 8 декабря 2021 09:42 (UTC+04:00)
Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане в 2022 г.
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