Интерконнектор с TAP превратят Александруполис в новый энергетический хаб – глава МИД Греции

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор, который соединит Александруполис (Греция) с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) превратит город в новый энергетический хаб. Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас по итогам своего посещения порта Александруполис.

«Порт Александруполис будет развиваться, станет портом - воротами в Центральную и Восточную Европу и будет играть чрезвычайно важную роль для города и региона в ближайшие годы. Новый терминал сжиженного природного газа, который будет построен в нескольких милях отсюда, и интерконнектор с TAP превратят Александруполис и Фракию в новые энергетические хабы», - сказал Дендиас.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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