Мощности IGB будут предлагаться на платформе PRISMA
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Центр банковских сертификационных услуг Центробанка Азербайджана получил сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001:2013
Азербайджанские военнослужащие почтили память шехидов в селе Дашалты - репортаж Trend TV (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане в 2022 г. планируется провести вступительные экзамены в магистратуру вузов в два этапа - ГЭЦ
Строительство нового моста через реку Астарачай будет способствовать росту грузоперевозок - Шахин Мустафаев
Министр культуры вручил Омару Эльдарову и Фархаду Бадалбейли памятные нагрудные знаки "880-летие Низами Гянджеви" (ФОТО)
В Баку в связи с незаконной парковкой составлено более 1 тыс. административных протоколов - Дорожная полиция
Вводимые за нарушение правил парковки и стоянки новые штрафы обсудят на пленарном заседании парламента Азербайджана