Азербайджан и Грузия обсудили развитие инфраструктуры передачи электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия обсудили дальнейшее развитие существующей инфраструктуры передачи электроэнергии между двумя странами.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Данный вопрос обсуждался между замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе и главой ОАО "Азерэнержи" Балабабой Рзаевым. На встрече также присутствовал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Была отмечена важность создания дополнительной передающей инфраструктуры для соединения энергетических систем двух стран.

Замминистра экономики Грузии проинформировал главу "Азерэнержи" о проводимой в Грузии реформе энергетического рынка, целью которой является создание современных рыночных механизмов в этой области, развитие конкуренции, что в конечном итоге будет способствовать укреплению энергетической безопасности и большей защите прав местных потребителей.

(Автор: Марьяна Ахмедова)