В мероприятиях в сфере энергетики в Баку в июне примут участие свыше 300 компаний из более 30 стран

БАКУ /Trend/ - В мероприятиях в сфере энергетики в Баку примут участие свыше 300 компаний из более чем 30 стран.

Об этом сказал во вторник исполнительный директор Iteca Caspian Фарид Мамедов в связи с предстоящим проведением 27-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», 10-й юбилейной Международной выставки «Энергетика и возобновляемые источники энергии Каспия», а также конференции «Нефть и газ Каспия», передает Trend.

По его словам, эти мероприятия будут проводиться под брендом Baku Energy Week.

В свою очередь, глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов заявил, что в Энергетическом форуме в Баку примут участие ряд министров, а также их заместители, международные организации и эксперты.

Отметим, что в Баку Экспо-центре 1-3 июня подойдут энергетические выставки, а 2-3 июня в Бакинском конгресс-центре состоится Бакинский энергетический форум.