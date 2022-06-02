В Карабахе планируется восстановить 45 малых ГЭС - замминистра

БАКУ /Trend/ - Освобождённые территории Азербайджана в соответствии со стратегией развития страны планируется превратить в «зеленую» зону.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, все электростанции на этих территориях будут построены на основе возобновляемых источников энергии.

«Для реализации этих целей уже начались соответствующие работы. 25 процентов водных ресурсов Азербайджана находятся в Карабахе. Планируется восстановить и построить 45 малых ГЭС, 4 из них восстановлены, еще 5 планируется восстановить до конца года, а для восстановления 18 станций предусмотрено привлечь частные инвестиции», - сказал Солтанов.



По словам замминистра энергетики, также уже ведутся работы по синхронизации линий электропередачи.