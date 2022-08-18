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На казахстанском НПЗ проведут плановый ремонт

Энергетика Материалы 18 августа 2022 10:07 (UTC +04:00)
На казахстанском НПЗ проведут плановый ремонт

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) в Казахстане будут проведены ремонтные работы, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

Сообщается, что планово-предупредительный ремонт на Атырауском НПЗ будет проведен в сентябре-октябре.

«Работы планируются в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствования оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и контрольно-измерительных приборов (КИП)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что преимуществом АНПЗ является двухпоточная схема переработки нефти, то есть объекты могут останавливаться и запускаться поочередно.

«Завод продолжит работать на 50-70 процентах мощности, полной остановки объектов не будет», - отметили в министерстве.

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