IGB означает доступ к проверенным и надежным источникам газа - Урсула фон дер Ляйен

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который транспортирует азербайджанский газ, означает доступ к проверенным и надежным источникам энергии.

Как сообщает Trend, об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Таллиннском цифровом саммите.

«Ключевое значение имеет правильная инфраструктура. Хорошая новость заключается в том, что Европа с каждым днем ​​добивается большего прогресса. Всего несколько дней назад мы открыли новый газовый интерконнектор между Болгарией и Грецией. Он будет доставлять газ из Азербайджана и со средиземноморских терминалов СПГ не только в Болгарию, но и в Румынию, Сербию и Северную Македонию. Эти маршруты меняют правила игры для энергетической безопасности Европы. Это означает доступ к проверенным и надежным источникам энергии повсюду в ЕС и свободу от зависимости от российского газа», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз-2». IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения «Шах Дениз» поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

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