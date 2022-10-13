Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Парвиз Шахбазов назвал планируемый объем добычи нефтепродуктов в Азербайджане на 2022 г.

Энергетика Материалы 13 октября 2022 15:06 (UTC +04:00)
Парвиз Шахбазов назвал планируемый объем добычи нефтепродуктов в Азербайджане на 2022 г.

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Объем добычи нефти и газового конденсата в Азербайджане по итогам 2022 года ожидается на уровне 34 миллионов тонн.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал журналистам министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах "Российской энергетической недели".

Он отметил, что аналогичный объем планируется добыть и в следующем году.

"В Азербайджане добыча нефти находится в стабильной ситуации. Мы за счет новых скважин поддерживаем стабильный уровень добычи", - подчеркнул министр.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости