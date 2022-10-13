Парвиз Шахбазов назвал планируемый объем добычи нефтепродуктов в Азербайджане на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Объем добычи нефти и газового конденсата в Азербайджане по итогам 2022 года ожидается на уровне 34 миллионов тонн.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал журналистам министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах "Российской энергетической недели".

Он отметил, что аналогичный объем планируется добыть и в следующем году.

"В Азербайджане добыча нефти находится в стабильной ситуации. Мы за счет новых скважин поддерживаем стабильный уровень добычи", - подчеркнул министр.