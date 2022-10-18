БАКУ /Trend/ - В Казахстане разработан проект Концепции развития электроэнергетической отрасли страны до 2035 года.

Об этом в ходе заседания правительства заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает во вторник Trend со ссылкой на сайт правительства.

Внесение Концепции на рассмотрение правительства планируется министерством по итогам согласования с государственными органами в октябре этого года», — доложил Акчулаков.

По его словам, в качестве первого этапа практической реализации данного видения, министерством подготовлен пакет законодательных поправок, который в настоящее время находится на стадии согласования с заинтересованными государственными органами.

В целях снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году требуется трансформация подходов в тарифообразовании в рамках перехода к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции», что потребует увеличения объема ежегодных инвестиций в 3 раза.В рамках реализации данной программы министерство считает целесообразным обеспечить усиление роли собственников энергопроизводящих организаций.

Так, будут установлены меры по вложению собственных средств при реализации инвестиционных проектов. Кроме того, при отборе проектов планируется установление целевых показателей и мероприятий, в том числе по снижению износа основного оборудования, удельного расхода топлива, улучшению экологических показателей. Также будет обеспечена прозрачность использования средств энергопроизводящих организаций путем проведения субъектами публичных слушаний и открытых закупок. При этом будет установлен контроль со стороны уполномоченного органа за качеством в период проведения ремонтных работ. Для возможности реализации данных мер будут предусмотрены встречные меры поддержки со стороны государства.

«Для обеспечения стабильности работы энергопредприятий требуется прогнозируемая тарифная политика, предусматривающая индексацию на уровень инфляции. На сегодня в рамках рынка электрической мощности установлен лимит на объем средств, направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций. В настоящее время лимит равен 32 млрд тг и требует увеличения на 100 млрд тг», — сказал Акчулаков.

Также, по его словам, в целях обеспечения притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности с текущих 590 тыс. тг за 1 МВт в месяц до 885 тыс.