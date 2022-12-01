Нефть коррекционно дешевеет после трехдневного роста

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо снижаются после трехдневного роста. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,33%, до 86,68 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,27%, до 80,33 доллара.

За три предыдущих дня цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,51%, марки WTI — на 5,8%.

Цены на "черное золото" увеличивались три дня подряд, пока рынки оценивали вероятность сокращения добычи ОПЕК+ в связи со снижением спроса в Китае.

Кроме того, росту цен способствовала статистика из США. Так, коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 ноября, упали сразу на 12,6 миллиона баррелей, или на 2,9%, — до 419,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с августа нынешнего года. А стратегический резерв уменьшился на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,4%, — до 389,1 миллиона баррелей. Показатель снижается еженедельно, начиная с сентября 2021 года, и сейчас находится на минимуме с марта 1984 года.