Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого января понизилась на 5,64 доллара относительно предыдущего показателя и составила 82,35 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 5,67 доллара – до 80,66 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,71 доллара, составив 39,49 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого января понизилась на 5,71 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 75,52 доллара за баррель.

Официальный курс маната на пятое января 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.