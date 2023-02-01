Цены на нефть снизились после заседания ОПЕК+

БАКУ/Trend/ - Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,27%) - до $85,23 за баррель, передает в среду Trend со ссылкой на INTERFAX.RU.

А мартовские фьючерсы на WTI подорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,08 (0,1%) - до $78,95 за баррель.

Это происходит на фоне встречи ОПЕК+, по итогам которой участники оставили квоты на добычу неизменными.

Кроме того, участники рынка ждут публикации официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы позднее в среду.

Еще одним важнейшим событием для мировых рынков, включая рынок нефти, станет первое в этом году заседание Федеральной резервной системы. Ожидается, что по итогам встречи, которая завершится в среду в 22:00 мск, ключевая процентная ставка в США будет повышена на 25 базисных пунктов, то есть слабее, чем на предыдущем заседании.