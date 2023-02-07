ЕБРР поддержит проект производства ветряной энергетики в Азербайджане - Камола Махмудова

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует поддержать проект производства ветряной энергетики в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказала журналистам во вторник глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова в кулуарах мероприятия, посвященного запуску проекта IT Hub Azerbaijan в Баку.

"Зеленая энергетика — это приоритет для Азербайджана. В свою очередь, ЕБРР очень тесно сотрудничает с министерствами экономики, энергетики и активно поддерживает программы по декарбонизации в Азербайджане как на инвестиционном, так и политическом уровне. В прошлом году мы подписали проект финансирования Masdar – это разработка электричества посредством солнечной энергетики и в этом году мы планируем также поддержать проект ветряной электростанции на Абшеронском полуострове", - пояснила Махмудова.

Она отметила, что ЕБРР является одним из лидеров финансирования возобновляемой энергетики.

Напомним, что ЕБРР и минэнергетики Азербайджана ранее подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие низкоуглеродного и устойчивого к изменению климата энергетического сектора в Азербайджане в соответствии с обязательствами страны по Парижскому соглашению.