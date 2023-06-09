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В Азербайджане стремительно развивается горнодобывающая промышленность - Орхан Мамедов

Энергетика Материалы 9 июня 2023 11:06 (UTC +04:00)
В Азербайджане стремительно развивается горнодобывающая промышленность - Орхан Мамедов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стремительно развивается горнодобывающая промышленность.

Об этом сказал в пятницу председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов в ходе бизнес-форума на тему «Возможности и перспективы в сфере горнодобывающей промышленности», передает Trend.

По его словам, горнодобывающая промышленность сегодня является драйвером развития экономики.

«В настоящее время в Азербайджане, как и во всем мире, этот сектор стремительно развивается, в том числе и на освобождённых от оккупации территориях. Страна нацелена на использование «зеленых» технологий и внедрение инноваций в этом секторе», - отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что Агентство по развитию МСБ проводит мероприятия, направленные на выявление и решение проблем предпринимателей в этом секторе.

«В ходе встреч с предпринимателями в горнодобывающей промышленности мы обсуждаем возможности снижения налогов, сборов и других госпошлин, а также инструменты государственной поддержки», - сказал Мамедов.

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