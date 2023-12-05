SOCAR и Uniper подписали Программу сотрудничества на 2024 год (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и немецкая компания Uniper подписали Программу сотрудничества на 2024 год, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Как сообщается, документ был подписан во время 8-го заседания Координационного комитета в Берлине (Германия).

В повестку дня встречи вошли обсуждения новой стратегии и перспектив бизнеса Uniper, развитие Южного газового коридора. Кроме того, состоялась презентация об энергетическом переходе Азербайджана и будущем SOCAR.

Мероприятие ознаменовало еще один важный шаг в продолжающемся партнерстве между SOCAR и Uniper в энергетическом секторе, заложив основу для будущих совместных инициатив.

Отметим, что международная энергетическая компания Uniper играет решающую роль в глобальной энергетической сфере, специализируясь на гибких и низкоуглеродных энергетических решениях. В 2013 году Uniper и SOCAR заключили долгосрочный контракт на поставку газа. Совместное предприятие, созданное в 2016 году для развития энергоэффективности, еще раз свидетельствует о глубине этого сотрудничества.

SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также в Европу.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

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