Дочерняя компания SOCAR AQS заключила новый контракт на бурение в Турции

БАКУ /Trend/ - Компания "SOCAR AQS Sondaj Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş" (SOCAR AQS Türkiye) - дочернее предприятие буровой компании "SOCAR AQS" подписала еще один важный контракт с Çalık Petroleum, одним из крупнейших частных операторов нефти и газа в Турции, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным SOCAR AQS, в соответствии с контрактом, SOCAR AQS Türkiye предоставит услуги по бурению для безопасного и эффективного завершения пяти наземных нефтяных скважин, расположенных в провинции Диярбакыр в Турции.

SOCAR AQS Türkiye будет применять HH300, первую гидравлическую буровую установку, которая будет использоваться в Турции. Эта инновационная установка имеет значительные преимущества перед традиционными буровыми установками, включая повышенную эффективность и пониженный уровень шума.

"Диверсификация нашей клиентской базы соответствует нашей стратегии корпоративного роста. Подписав этот новый контракт в Турции, мы принимаем открывающиеся перед нами возможности и вызовы, зная, что наша преданность делу, инновации и неустанное стремление к совершенству приведут нас к успеху", - сказал генеральный директор SOCAR AQS Самир Моллаев.

В свою очередь Фамиль Халафов, страновой менеджер SOCAR AQS Türkiye, отметил, что рад партнерству с Çalık Petroleum.

"Уверен, что наш опыт является гарантией работ, которые будут выполнены в рамках этого контракта", - подчеркнул он.

SOCAR AQS реализует буровые проекты в Турции с 2019 года, и одно из последних соглашений, заключенное с Государственной нефтяной компанией Республики Турция Turkish Petroleum Corporation (TPAO), предусматривает бурение еще четырех нефтяных скважин. SOCAR AQS также продолжает реализацию проекта по расширению подземного газохранилища Туз Голу в Турции.

Постоянно фокусируясь на совершенстве, безопасности и устойчивости, SOCAR AQS стремится укрепить свои позиции в качестве ведущего поставщика услуг по бурению и обслуживанию скважин в регионе и во всем мире.

Отметим, что SOCAR AQS — компания по комплексному управлению бурением и обслуживанием скважин, основанная в 2007 году Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), Nobel Energy и ООО "Абшерон Газма" (AQS).

Основной деятельностью SOCAR AQS является оказание услуг и выполнение работ по проектированию и планированию скважин, бурению нефтяных и газовых скважин, бурению наклонно-направленных скважин, горизонтальных скважин, освоению скважин, их капитальному ремонту, забуриванию боковых стволов и бурению разветвленных скважин.

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