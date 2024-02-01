Fitch подтвердило рейтинг облигаций ЗАО «Южный газовый коридор» на уровне «BB+»

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг старших необеспеченных еврооблигаций ЗАО «Южный газовый коридор» (SGC) в иностранной валюте на уровне «BB+», передает в четверг Trend со ссылкой на рейтинговое агентство.

Как сообщается, это отражает неизменное мнение Fitch по еврооблигациям ЗАО «Южный газовый коридор» на сумму 2 млрд долларов США со сроком погашения в 2026 году, полностью гарантированным Азербайджанской Республикой (BB+/Позитивный).

Рейтинг отражает безусловную, несубординированную и безотзывную гарантию полного и своевременного погашения, предоставленную держателям облигаций ЗАО «Южный газовый коридор» государством.

Облигации ЗАО «Южный газовый коридор» гарантированы Азербайджаном, и держатели облигаций могут обеспечить реализацию своих требований непосредственно через государство без необходимости сначала возбуждать судебные иски или разбирательства против ЗАО.

Отметим, что ЗАО «Южный газовый коридор» было создано в 2014 году. 51 процент компании принадлежит министерству экономики Азербайджана, а 49 процентов - Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR, BB+/Positive).

X: @Lyaman_Zeyn