ЛУКОЙЛ о влиянии увеличения доли в "Шахдениз" на зарубежный портфель активов

БАКУ /Trend/ — Увеличение два года назад доли компании ЛУКОЙЛ в газовом проекте «Шахдениз» в Азербайджане до 19,99 процента с 10 процентов (эта сделка была закрыта в начале 2022 года) позволило нарастить ее зарубежный портфель добычи газа по международной системе расчетов SEC, сообщает в среду Trend.

«По международным проектам, добыча газа в 2023 году выросла на 0,6 процента и составила 17 млрд кубометров вследствие увеличения в 2022 году доли ЛУКОЙЛ в проекте «Шахдениз» в Азербайджане, а также эффекта от «Соглашений о разделе продукции» (PSA) в условиях снижения цен на газ в 2023 году», — отмечено в отчете ЛУКОЙЛ.

Напомним, что добыча газа с «Шахдениз» ведется с декабря 2006 года на основании подписанного в 1996 году контракта.

В настоящее время участниками проекта являются bp (29,99 процента), SOCAR (21,02 процента), ЛУКОЙЛ (19,99 процента), NİCO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).

Запасы "Шахдениз" оценены в 1,2 триллиона кубометров, извлечена шестая часть запасов.

