Рост доллара в Узбекистане продолжается третью неделю подряд

8 апреля 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американская валюта выросла в Узбекистане на 31 сум 75 тийинов и, начиная с 9 апреля, 1 доллар будет стоить 8451 сум 37 тийинов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 9 апреля.

Доллар на этой неделе продолжает свой динамичный рост. Курс доллара в Узбекистане заметно останавливался в росте, но две недели назад рост возобновился, и курс повышается третью неделю подряд.

Евро на этой неделе также продемонстрировал движение вверх, увеличившись на 33,08 сума – до 9477,37 сума.

Российский рубль вырос незначительно, поднявшись на 1 сум 23 тийина и составив 129 сумов 37 тийинов.

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