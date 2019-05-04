Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 22 апреля 1,7 29 апреля 1,7 23 апреля 1,7 30 апреля 1,7 24 апреля 1,7 1 мая 1,7 25 апреля 1,7 2 мая 1,7 26 апреля 1,7 3 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,002 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9019 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 22 апреля 1,9105 29 апреля 1,8966 23 апреля 1,9126 30 апреля 1,9020 24 апреля 1,9068 1 мая 1,9070 25 апреля 1,8968 2 мая 1,9053 26 апреля 1,8931 3 мая 1,8986 Средний курс за неделю 1,90396 Средний курс за неделю 1,9019

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю уменьшился на 0,0002 маната (0,76 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02624 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 22 апреля 0,0263 29 апреля 0,0262 23 апреля 0,0264 30 апреля 0,0264 24 апреля 0,0267 1 мая 0,0263 25 апреля 0,0266 2 мая 0,0263 26 апреля 0,0266 3 мая 0,0260 Средний курс за неделю 0,02652 Средний курс за неделю 0,02624

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0006 маната (0,21 процента). Средневзвешенный курс составил 0,29508 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 22 апреля 0,2862 29 апреля 0,2854 23 апреля 0,2888 30 апреля 0,2853 24 апреля 0,2906 1 мая 0,2850 25 апреля 0,2916 2 мая 0,2849 26 апреля 0,2915 3 мая 0,2848 Средний курс за неделю 0,28974 Средний курс за неделю 0,29508

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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