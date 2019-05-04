Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

4 мая 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

22 апреля

1,7

29 апреля

1,7

23 апреля

1,7

30 апреля

1,7

24 апреля

1,7

1 мая

1,7

25 апреля

1,7

2 мая

1,7

26 апреля

1,7

3 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,002 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9019 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

22 апреля

1,9105

29 апреля

1,8966

23 апреля

1,9126

30 апреля

1,9020

24 апреля

1,9068

1 мая

1,9070

25 апреля

1,8968

2 мая

1,9053

26 апреля

1,8931

3 мая

1,8986

Средний курс за неделю

1,90396

Средний курс за неделю

1,9019

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю уменьшился на 0,0002 маната (0,76 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02624 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

22 апреля

0,0263

29 апреля

0,0262

23 апреля

0,0264

30 апреля

0,0264

24 апреля

0,0267

1 мая

0,0263

25 апреля

0,0266

2 мая

0,0263

26 апреля

0,0266

3 мая

0,0260

Средний курс за неделю

0,02652

Средний курс за неделю

0,02624

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0006 маната (0,21 процента). Средневзвешенный курс составил 0,29508 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

22 апреля

0,2862

29 апреля

0,2854

23 апреля

0,2888

30 апреля

0,2853

24 апреля

0,2906

1 мая

0,2850

25 апреля

0,2916

2 мая

0,2849

26 апреля

0,2915

3 мая

0,2848

Средний курс за неделю

0,28974

Средний курс за неделю

0,29508

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кредиты в Азербайджане подорожали
Финансы 12:44
Объем банковских вкладов в регионах Азербайджана растет
Бизнес 12:15
Общий объем депозитов в Азербайджане увеличился более чем на 8%
Финансы 12:09
Объем проблемных кредитов в Азербайджане продолжает сокращаться
Бизнес 10:38
Кредитование регионов Азербайджана растет
Финансы 10:36
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
Финансы 10:34
Лента новостей
Кредиты в Азербайджане подорожали
Финансы 12:44
ОПЕК И ИБР изучают инвестпроекты Туркменистана в рыбной отрасли
Бизнес 12:43
На борту Boeing, приводнившегося в США, находились 143 человека
В мире 12:33
Казахстанский оператор сократил размер дивидендов вдвое
Финансы 12:29
Азербайджанский бегун, представляющий Турцию, вновь одержал важную победу
Общество 12:21
Пучдемон обжаловал запрет баллотироваться в Европарламент
В мире 12:20
Объем банковских вкладов в регионах Азербайджана растет
Бизнес 12:15
Общий объем депозитов в Азербайджане увеличился более чем на 8%
Финансы 12:09
Открылся новый авиарейс лоукостера Buta Airways Баку-Харьков (ФОТО)
Экономика 12:05