Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
22 апреля
|
1,7
|
29 апреля
|
1,7
|
23 апреля
|
1,7
|
30 апреля
|
1,7
|
24 апреля
|
1,7
|
1 мая
|
1,7
|
25 апреля
|
1,7
|
2 мая
|
1,7
|
26 апреля
|
1,7
|
3 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,002 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9019 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
22 апреля
|
1,9105
|
29 апреля
|
1,8966
|
23 апреля
|
1,9126
|
30 апреля
|
1,9020
|
24 апреля
|
1,9068
|
1 мая
|
1,9070
|
25 апреля
|
1,8968
|
2 мая
|
1,9053
|
26 апреля
|
1,8931
|
3 мая
|
1,8986
|
Средний курс за неделю
|
1,90396
|
Средний курс за неделю
|
1,9019
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю уменьшился на 0,0002 маната (0,76 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02624 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
22 апреля
|
0,0263
|
29 апреля
|
0,0262
|
23 апреля
|
0,0264
|
30 апреля
|
0,0264
|
24 апреля
|
0,0267
|
1 мая
|
0,0263
|
25 апреля
|
0,0266
|
2 мая
|
0,0263
|
26 апреля
|
0,0266
|
3 мая
|
0,0260
|
Средний курс за неделю
|
0,02652
|
Средний курс за неделю
|
0,02624
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0006 маната (0,21 процента). Средневзвешенный курс составил 0,29508 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
22 апреля
|
0,2862
|
29 апреля
|
0,2854
|
23 апреля
|
0,2888
|
30 апреля
|
0,2853
|
24 апреля
|
0,2906
|
1 мая
|
0,2850
|
25 апреля
|
0,2916
|
2 мая
|
0,2849
|
26 апреля
|
0,2915
|
3 мая
|
0,2848
|
Средний курс за неделю
|
0,28974
|
Средний курс за неделю
|
0,29508
(Автор: Хейраддин Насирзаде)
Twitter: @1nasirzade
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.