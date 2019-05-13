БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 14 мая, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центральный банк Узбекистана.
По данным на понедельник, расклад такай же, как и на прошлой неделе. Доллар вырос незначительно, а курс евро совершил большой скачок.
Американская валюта прибавила 9,27 сума, составив 8458,16 сума.
Европейская валюта подорожала на 38,29 сума и стоит теперь 9501,05 сума.
Курс российского рубля упал всего на 0,07 сума: его курс составил 129,74 сума.
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