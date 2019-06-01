SOCAR планирует разместить акции турецкой "дочки" на бирже

1 июня 2019 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR планирует выйти на на фондовые рынки Лондона, Гонконга и Стамбула с акциями своей дочерней компани в Турции в 2021 году.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Reuters глава SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

«Мы считаем, что у нас есть хороший актив, который мы можем монетизировать, а IPO - это прибыль для акционеров», - сказал он.

Он не уточнил объем акций SOCAR Turkey Energy, которые предполагается предложить инвесторам. Вероятно, акционерам и руководству SOCAR предстоит решить, на что направить средства от первичного публичного размещения, и это определит объем предложения.

Citigroup и JP Morgan выступят в качестве консультантов, а McKinsey поможет с технической и финансовой оптимизацией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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