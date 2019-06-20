Сахиль Бабаев: Рост зарплат и пенсий в Азербайджане на инфляцию не повлияет

БАКУ /Trend/ - Анализ динамики расходов, связанных с повышением минимальной заработной платы и зарплат лиц, работающих в различных сферах, показывает, что никакого серьезного влияния на инфляцию не ожидается.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в четверг Trend.

Министр пояснил, что расходы, покрываются за счет роста поступлений в государственный бюджет, а в сравнении с ВВП и оборотом розничной торговли их доля достаточно мала.

«Министр финансов заявил, что серьезного влияния на инфляцию не ожидается, и вопрос будет находиться под контролем. Первый аргумент подтвердился, и с марта этого года минимальные зарплаты были повышены. Несмотря на то, что прошло три месяца, сегодня показатель инфляции в Азербайджане составляет 2,5 процента. Это само по себе доказательство того, что серьезной инфляции нет. Но, в любом случае, это вопрос под контролем, как того требует макроэкономическая политика», - сообщили в министерстве.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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