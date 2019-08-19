Банки Узбекистана вновь повысили курс доллара

БАКУ /Trend/ - Утром в понедельник, 19 августа, коммерческие банки Узбекистана продают американский доллар в среднем за 9200 сума, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Так, "Ипотека банк", Kapitalbank и "Алокабанк" покупают доллар по 9130 - 9150 сумов за одну единицу, а продают по 9200 сумов. Чуть дешевле доллар можно купить в "Народном банке" – за 9180 сумов.

Евро в обменниках банков также подорожал. Единую европейскую валюту продают за 9200 - 9760 сумов, а покупают – за 9450 - 10000 сумов.

Напомним, что в четверг, 15 августа, Центральный банк Узбекистана установил новые курсы валют по отношению к суму. Доллар подорожал до 9061 сума (+179 сумов), евро – до 10092 сума (+163,84 сума), российский рубль – до 138,47 сума (+2,09 сума).

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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