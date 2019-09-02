Валютные резервы Центробанка Азербайджана превысили $6 млрд

2 сентября 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 30 августа 2019 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6,004 миллиарда долларов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на статистические данные ЦБА.

С начала года валютные резервы Центробанка выросли на 6,7 процента, с 5,626 миллиарда долларов. В годовом исчислении рост валютных резервов составил 9,1 процента.

В течение августа валютные резервы ЦБА увеличились на 41,5 миллиона манатов (0,7 процента).

Денежная масса на конец августа составила 10,157 миллиарда манатов, что на 16,6 процента больше, чем по итогам 2018 года. В годовом же исчислении рост денежной массы составил 22,1 процента.

В течение августа объем денежной массы в стране сократился на 3,9 процента

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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