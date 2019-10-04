Продлён срок специальной скидочной кампании от Nikoil Bank, приуроченной ко «Дню нефтяника»

4 октября 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Специальная кредитная кампания Nikoil Bank, приуроченная ко «Дню нефтяника», была продлена до 15 октября 2019 года, с учетом большого числа обращений в банк, связанных с ростом интереса нефтяников к данной кампании.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу банка, в рамках кампании, нефтяники и все, кто работает в нефтяной сфере, могут получить кредит до 48 месяцев от 16 процентов годовых, на сумму до 30 тысяч манатов, при 0 процентов комиссионных.

Посредством смартфона, все клиенты с легкостью могут оформить кредитные заявки перейдя по ссылке

Кредит можно оформить во всех филиалах Nikoil Bank до 18:00, (филиал расположенный в Баку по улице Пушкина 30, рядом с метро 28 мая, открыт до 20:00).

В настоящее время Nikoil Bank предоставляет услуги клиентам посредством 12 филиалов, расположенных по всей республике. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте банка, а также, позвонив по номеру (012) 981.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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